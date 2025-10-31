< sekcia Ekonomika
Inflácia v Poľsku sa spomalila na najnižšiu úroveň za viac než rok
Autor TASR
Varšava 31. októbra (TASR) - Inflácia v Poľsku sa v októbri spomalila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za viac než rok. Prispelo k tomu najmä spomalenie rastu cien potravín. Predbežné údaje, ktoré v piatok zverejnil poľský štatistický úrad, priniesli agentúra PAP a portál RTTNews.
Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v októbri medziročne o 2,8 % po 2,9-percentnom raste v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Októbrová inflácia je tak najnižšia od júna 2024, v ktorom dosiahla 2,6 %.
Rast cien bol miernejší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Časť z nich počítala s udržaním inflácie na úrovni 2,9 % a časť so zrýchlením na 3 %.
K zmierneniu inflácie výrazne prispeli ceny potravín a nealkoholických nápojov. Tie vzrástli v októbri o 3,4 %, zatiaľ čo v septembri ich rast dosiahol 4,2 %. Naopak, ceny elektriny, plynu a iných palív tempo rastu mierne zrýchlili.
Aj v medzimesačnom porovnaní bol rast spotrebiteľských cien v Poľsku miernejší, než sa čakalo. Medzimesačná inflácia dosiahla v októbri 0,1 %, zatiaľ čo ekonómovia ju očakávali na úrovni 0,3 %. V predchádzajúcich dvoch mesiacoch spotrebiteľské ceny medzimesačne stagnovali.
