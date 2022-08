Inflácia v Poľsku sa v auguste zrýchlila

Varšava 31. augusta (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Poľsku sa v auguste urýchlil a dosiahol najväčšie tempo za 26 rokov. Ukázali to v stredu predbežné údaje poľského štatistického úradu GUS. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Podľa rýchleho odhadu GUS sa index spotrebiteľských cien v susednej krajine v auguste 2022 zvýšil medziročne o 16,1 % po júlovom náraste o 15,5 %. To je jeho najväčšie tempo za 26 rokov. Analytici pritom očakávali, že augustová miera inflácie zostane na júlovej úrovni 15,5 %.



Aj v medzimesačnom porovnaní sa ceny tovarov a služieb v auguste zvýšili viac, ako sa čakalo, a to o 0,8 % (o 0,4 % v júli), zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že stúpnu o 0,2 %.



K zrýchleniu medziročnej inflácie prispeli najmä ceny elektriny, plynu a ostatných palív, ktoré vyskočili o 40,3 %, pohonných hmôt (23,3 %), ale aj potravín a nealkoholických nápojov (17,4 %).