Inflácia v Poľsku sa v decembri zmiernila na takmer dvojročné minimum
Medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v decembri 2,4 % oproti 2,5-percentnej úrovni v mesiaci november.
Autor TASR
Varšava 31. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku spomalili v poslednom mesiaci tohto roka tempo rastu na najnižšiu úroveň za takmer dva roky. Poukázali na to predbežné údaje poľského štatistického úradu, ktoré zverejnili agentúra PAP a portál RTTNews.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v decembri 2,4 % oproti 2,5-percentnej úrovni v mesiaci november. To je najnižšia inflácia v Poľsku od apríla 2024, v ktorom zaznamenala rovnako 2,4 %.
Vývoj inflácie bol tak lepší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s pokračovaním miery inflácie rovnakým tempom ako v novembri.
K spomaleniu inflácie prispel pokles cien motorových palív, ktoré sa v decembri znížili medziročne o 3,1 %. Na druhej strane, ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli o 2,4 % a náklady na energie a služby o 2,8 %.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Poľsku stagnovali. V novembri zaznamenali mierny rast o 0,1 %.
