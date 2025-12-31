Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
< sekcia Ekonomika

Inflácia v Poľsku sa v decembri zmiernila na takmer dvojročné minimum

.
Poľské zloté, ilustračné foto . Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v decembri 2,4 % oproti 2,5-percentnej úrovni v mesiaci november.

Autor TASR
Varšava 31. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku spomalili v poslednom mesiaci tohto roka tempo rastu na najnižšiu úroveň za takmer dva roky. Poukázali na to predbežné údaje poľského štatistického úradu, ktoré zverejnili agentúra PAP a portál RTTNews.

Medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v decembri 2,4 % oproti 2,5-percentnej úrovni v mesiaci november. To je najnižšia inflácia v Poľsku od apríla 2024, v ktorom zaznamenala rovnako 2,4 %.

Vývoj inflácie bol tak lepší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s pokračovaním miery inflácie rovnakým tempom ako v novembri.

K spomaleniu inflácie prispel pokles cien motorových palív, ktoré sa v decembri znížili medziročne o 3,1 %. Na druhej strane, ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli o 2,4 % a náklady na energie a služby o 2,8 %.

V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Poľsku stagnovali. V novembri zaznamenali mierny rast o 0,1 %.
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia