Inflácia v Poľsku sa v januári spomalila na takmer dvojročné minimum
Napriek tomu údaje zaostali za očakávaniami.
Autor TASR
Varšava 13. februára (TASR) - Miera inflácie v Poľsku sa na začiatku tohto roka spomalila, už štvrtý mesiac v rade, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za takmer dva roky. Napriek tomu údaje zaostali za očakávaniami. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje poľského štatistického úradu GUS.
Štatistici v piatok uviedli, že spotrebiteľské ceny v Poľsku vrástli v januári medziročne o 2,2 %. V decembri sa zvýšili o 2,4 %. Januárová inflácia je tak najnižšia od marca 2024, v ktorom spotrebiteľské ceny vzrástli o 2 %.
Miera inflácie napriek tomu zaostala za očakávaniami. Analytici počítali s tým, že sa zmierni až na 2 %.
Pod spomalenie inflácie sa veľkou mierou podpísali náklady na dopravu, ktoré klesli o 5,9 %. Na druhej strane, ceny potravín a nealkoholických nápojov zaznamenali rast o 2,4 % a náklady na bývanie boli o 2,9 % drahšie než pred rokom, uviedol GUS.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny zvýšili v januári o 0,6 %. V závere minulého roka stagnovali.
