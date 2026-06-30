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Inflácia v Poľsku sa v júni výrazne zmiernila

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Poľské zloté, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v júni 2,5 % po tom, ako sa v máji spotrebiteľské ceny zvýšili o 3,1 %. To je najnižšia miera inflácie od februára tohto roka.

Autor TASR
Varšava 30. júna (TASR) - Inflácia v Poľsku sa v júni výrazne zmiernila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za štyri mesiace. Uviedol to v utorok poľský štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje. Informovali o tom agentúra PAP a portál tradingeconomics.

Medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v júni 2,5 % po tom, ako sa v máji spotrebiteľské ceny zvýšili o 3,1 %. To je najnižšia miera inflácie od februára tohto roka.

K spomaleniu rastu spotrebiteľských cien prispeli najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré klesli o 0,3 %. Ceny elektriny, plynu a iných palív sa zvýšili o 4,8 % a ceny pohonných látok a mazív pre osobnú prepravu vzrástli o 5,3 %.

Na medzimesačnej báze spotrebiteľské ceny v Poľsku klesli v júni o 0,5 %. Tempo poklesu sa tak zrýchlilo, keď v máji zaznamenalo Poľsko v medzimesačnom porovnaní defláciu na úrovni 0,3 %. Je to druhý medzimesačný pokles spotrebiteľských cien po sebe od mája minulého roka.
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