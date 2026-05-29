< sekcia Ekonomika
Inflácia v Poľsku sa v máji mierne spomalila
Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v máji v medziročnom porovnaní o 3,1 %, uviedol GUS v rýchlom odhade.
Autor TASR
Varšava 29. mája (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli aj v máji o viac než 3 %. Nad touto hranicou tak inflácia zostala už tretí mesiac v rade. Tempo rastu spotrebiteľských cien sa však mierne spomalilo. Údaje poľského štatistického úradu GUS zverejnili agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v máji v medziročnom porovnaní o 3,1 %, uviedol GUS v rýchlom odhade. V apríli dosiahla medziročná inflácia v Poľsku 3,2 %.
Napriek spomaleniu rastu však zotrvali ceny v niektorých kategóriách na vysokej úrovni. Sú to najmä ceny energií a v rámci tohto segmentu ceny palív a mazív. Dôvodom je vojna na Blízkom východe, ktorá vypukla koncom februára po útoku USA a Izraela na Irán.
V medzimesačnom porovnaní klesli spotrebiteľské ceny o 0,3 % po 0,6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Májový vývoj tak predstavuje prvý pokles spotrebiteľských cien za ostatný rok.
V obidvoch prípadoch bol tak májový vývoj odlišný od očakávaní ekonómov oslovených PAP Biznes. Ekonómovia predpokladali, že medziročná inflácia sa zrýchli na 3,7 % a v medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšia o 0,2 %.
Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v máji v medziročnom porovnaní o 3,1 %, uviedol GUS v rýchlom odhade. V apríli dosiahla medziročná inflácia v Poľsku 3,2 %.
Napriek spomaleniu rastu však zotrvali ceny v niektorých kategóriách na vysokej úrovni. Sú to najmä ceny energií a v rámci tohto segmentu ceny palív a mazív. Dôvodom je vojna na Blízkom východe, ktorá vypukla koncom februára po útoku USA a Izraela na Irán.
V medzimesačnom porovnaní klesli spotrebiteľské ceny o 0,3 % po 0,6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Májový vývoj tak predstavuje prvý pokles spotrebiteľských cien za ostatný rok.
V obidvoch prípadoch bol tak májový vývoj odlišný od očakávaní ekonómov oslovených PAP Biznes. Ekonómovia predpokladali, že medziročná inflácia sa zrýchli na 3,7 % a v medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšia o 0,2 %.