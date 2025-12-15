< sekcia Ekonomika
Inflácia v Poľsku sa v novembri spomalila na 1,5-ročné minimum
Pod zmiernenie inflácie na 1,5-ročné minimum sa podpísal vývoj cien vo viacerých segmentoch, najmä však cien potravín a nealkoholických nápojov.
Autor TASR
Varšava 15. decembra (TASR) - Inflácia v Poľsku sa v novembri spomalila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za 1,5 roka. Prispel k tomu slabší rast cien potravín či nákladov na bývanie, ako aj výraznejší pokles cien oblečenia a domácich spotrebičov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje poľského štatistického úradu.
Štatistici uviedli, že medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v novembri 2,5 %. Na porovnanie, v predchádzajúcom mesiaci zaznamenala 2,8 %. Novembrový rast spotrebiteľských cien je tak najslabší od mája 2024.
Pod zmiernenie inflácie na 1,5-ročné minimum sa podpísal vývoj cien vo viacerých segmentoch, najmä však cien potravín a nealkoholických nápojov. Tieto ceny vzrástli o 2,7 % po tom, ako v októbri zaznamenali rast o 3,4 %. Slabším tempom rástli aj náklady na bývanie a s tým spojené energie, ďalej na vzdelanie či na kultúru a rekreáciu. Okrem toho sa zrýchlil pokles cien nábytku, oblečenia a obuvi, ako aj cien domácich spotrebičov.
Naopak, mierne sa zrýchlil rast cien alkoholu a tabakových výrobkov. V októbri sa zvýšili o 7 %, v novembri o 7,1 %.
V medzimesačnom porovnaní sa inflácia udržala na stabilnej úrovni. Ako v októbri, tak aj v novembri dosiahla 0,1 %.
