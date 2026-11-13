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Inflácia v Poľsku sa zmiernila
Z vyše 4 % klesla hlboko pod túto hranicu, naďalej je však jedna z najvyšších za viac než rok.
Autor TASR
Varšava 13. novembra (TASR) - Inflácia v Poľsku sa minulý mesiac výrazne zmiernila, keď z vyše 4 % klesla hlboko pod túto hranicu, naďalej je však jedna z najvyšších za viac než rok. Poukázali na to v piatok zverejnené spresnené údaje poľského štatistického úradu GUS, ktoré potvrdili predbežný odhad. Informovali o tom agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v októbri 3,5 % oproti 4,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Štatistici tak potvrdili predbežný odhad z 30. októbra. Napriek poklesu to predstavuje druhú najvyššiu úroveň rastu spotrebiteľských cien od júna 2025, ktorú prekonala iba septembrová inflácia.
Spotrebiteľské ceny zmiernili tempo rastu vo viacerých kategóriách, od nákladov na dopravu cez náklady na rekreáciu, šport a kultúru, ceny v hoteloch a reštauráciách až po ceny alkoholu a tabakových výrobkov. Naopak, zrýchlil sa rast nákladov na bývanie a na zdravotné zabezpečenie.
Na medzimesačnej báze klesli spotrebiteľské ceny v Poľsku v októbri o 0,4 %. V predchádzajúcom mesiaci sa o 0,7 % zvýšili.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v októbri 3,5 % oproti 4,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Štatistici tak potvrdili predbežný odhad z 30. októbra. Napriek poklesu to predstavuje druhú najvyššiu úroveň rastu spotrebiteľských cien od júna 2025, ktorú prekonala iba septembrová inflácia.
Spotrebiteľské ceny zmiernili tempo rastu vo viacerých kategóriách, od nákladov na dopravu cez náklady na rekreáciu, šport a kultúru, ceny v hoteloch a reštauráciách až po ceny alkoholu a tabakových výrobkov. Naopak, zrýchlil sa rast nákladov na bývanie a na zdravotné zabezpečenie.
Na medzimesačnej báze klesli spotrebiteľské ceny v Poľsku v októbri o 0,4 %. V predchádzajúcom mesiaci sa o 0,7 % zvýšili.