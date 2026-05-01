Inflácia v Poľsku sa zrýchlila na najvyššiu úroveň takmer za rok
Autor TASR
Varšava 1. mája (TASR) - Inflácia v Poľsku sa minulý mesiac zrýchlila nad 3 % a dostala sa na najvyššiu úroveň takmer za rok. Poukázali na to koncom týždňa zverejnené predbežné údaje poľského štatistického úradu GUS. Informovali o tom agentúra PAP a portál investing.com.
Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v apríli medziročne o 3,2 % po marcovom raste o 3 %. To je najvyššia miera inflácie od júna minulého roka. Analytici oslovení agentúrou PAP očakávali, že spotrebiteľské ceny budú pokračovať v marcovom tempe rastu.
Za zrýchlením inflácie je najmä rast cien produktov mimo potravín a energií, čo sa odrazilo na vývoji jadrovej inflácie. Tá podľa predbežných údajov dosiahla 2,9 %. V marci zaznamenala 2,7 %.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Poľsku zvýšili v apríli o 0,6 %, uviedol GUS. V tomto prípade je to výrazné spomalenie miery inflácie, keďže v marci spotrebiteľské ceny vzrástli o 1,1 %. Ekonómovia však očakávali ešte výraznejšie spomalenie, a to na 0,4 %.
