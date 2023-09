Inflácia v Poľsku spomalila takmer na dvojročné minimum

Varšava 30. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli tento mesiac o vyše 8 %. To predstavuje spomalenie inflácie siedmy mesiac po sebe a jej najnižšiu úroveň za takmer dva roky. Poukázali na to koncom týždňa zverejnené predbežné údaje poľského štatistického úradu (GUS). Informovali o tom agentúra PAP a server tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla v septembri 8,2 % oproti 10,1 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedol GUS. To je najnižšia inflácia v Poľsku od novembra 2021. Predbežné výsledky sú lepšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou PAP, ktorí predpokladali spomalenie inflácie na 8,5 %.



K zmierneniu rastu cien prispel pokles cien palív pre osobnú dopravu (klesli o 7 %), ako aj miernejší rast cien potravín a nealkoholických nápojov. Tie sa zvýšili o 10,3 %, zatiaľ čo v auguste medziročne vzrástli o 12,7 %.



Oproti predchádzajúcemu mesiacu spotrebiteľské ceny v Poľsku klesli o 0,4 %, zatiaľ čo v auguste stagnovali. Aj v tomto prípade boli výsledky odlišné od odhadov analytikov, ktorí počítali s poklesom spotrebiteľských cien o 0,1 %.