Inflácia v Poľsku tento rok podľa analytikov pod 6 % neklesne

Varšava 17. januára (TASR) - Miera inflácie v Poľsku by v tomto roku mala maximálne dosiahnuť 8,4 % a nemala by klesnúť pod 6-percentnú hranicu. Predpokladajú to analytici, ktorí na ďalší rok zároveň počítajú so spomalením rastu spotrebiteľských cien pod 6 %, prípadne až k 3 %.



Ako analytici uviedli v prieskume poľskej centrálnej banky, ktorý zverejnila poľská agentúra PAP, tento rok by sa miera inflácie mala podľa nich pohybovať od 6,1 % do 8,4 %. Navyše, predpokladajú, že inflácia aj v budúcom roku s veľkou pravdepodobnosťou výrazne prekročí hornú hranicu cieľového rozpätia centrálnej banky.



Na rok 2023 odhadujú analytici rast spotrebiteľských cien v rozmedzí od 3,4 % do 5,6 %. Cieľové rozpätie poľskej centrálnej banky pritom predstavuje 1,5 až 3,5 %.



Analytici zároveň uviedli, že v tomto roku počítajú s ekonomickým rastom na úrovni 3,6 až 4,9 %. V budúcom roku by sa tempo rastu malo podľa ekonómov spomaliť v najlepšom prípade na 4,7 %, prípadne až na 2,8 %.