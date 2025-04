Inflácia v Poľsku v marci medziročne dosiahla 4,9 %

Varšava 15. apríla (TASR) - Inflácia v Poľsku by mala v apríli klesnúť na úroveň približne 4,3 % medziročne, predpokladá ekonóm ING Bank Adam Antoniak. Jeho vyjadrenie pre agentúru PAP nasledovalo po zverejnení marcových údajov poľského štatistického úradu, ktoré potvrdili rast spotrebiteľských cien o 4,9 % medziročne a o 0,2 % oproti februáru. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa GUS a agentúry PAP.



Podľa Antoniaka na medziročný pokles inflácie v apríli vplýva najmä efekt vysokej porovnávacej základne z apríla 2024, keď sa v Poľsku opäť zaviedlo DPH na potraviny. Zároveň upozornil, že aj keď veľkonočné nákupy môžu dočasne zvýšiť ceny potravín, mesačný nárast cien bude nižší než vlani. K poklesu inflácie podľa neho prispieva aj zlacňovanie ropy, čo vytvára priestor na zníženie cien pohonných látok.



Ekonóm očakáva ďalší citeľný pokles inflácie v júli, keď sa efekt uvoľnenia regulácií cien energií z polovice roka 2024 premietne do vyššej porovnávacej základne. Podľa odhadu ING by sa inflácia mohla vtedy priblížiť k úrovni 3 %.



Antoniak tiež nevylučuje zníženie úrokových sadzieb zo strany Poľskej národnej banky už v máji, a to až o 50 bázických bodov. V strednodobom horizonte banka očakáva celkový pokles referenčnej sadzby na 3,75 % - do konca roka 2026 v rámci postupného uvoľňovania menovej politiky.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)