Inflácia v Poľsku v novembri dosiahla medziročne 2,4 %
Inflácia tak podľa GUS klesla pod inflačný cieľ Národnej banky Poľska, ktorý je na úrovni 2,5 %.
Autor TASR
Varšava 28. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v novembri 2025 medziročne o 2,4 %, vyplýva z rýchleho odhadu Poľského štatistického úradu (GUS). Medzimesačne sa ceny zvýšili o 0,1 percenta. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Inflácia tak podľa GUS klesla pod inflačný cieľ Národnej banky Poľska, ktorý je na úrovni 2,5 %. Ceny potravín a nealkoholických nápojov boli v novembri medziročne vyššie o 2,7 % a ceny energií stúpli o rovnaké percento. Naopak, palivá pre súkromnú dopravu zlacneli o 1,9 %.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ceny potravín a energií vzrástli o 0,1 %, zatiaľ čo pohonné látky zdraželi o 2,2 %. Podľa GUS inflácia v Poľsku postupne klesá od začiatku roka 2025, keď sa ešte pohybovala nad štyrmi percentami.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
