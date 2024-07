Inflácia v Poľsku zrýchlila na štvormesačné maximum

Varšava 15. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku zrýchlili v júni tempo rastu na najvyššiu úroveň za štyri mesiace. Vývoj inflácie ovplyvnili najmä ceny potravín, ako aj náklady na bývanie či kultúru a rekreáciu. Uviedol to v pondelok poľský štatistický úrad, ktorý zverejnil konečné údaje, pričom potvrdil predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie zrýchlila v júni na 2,6 % z 2,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Je to najvyšší rast spotrebiteľských cien od februára tohto roka, v ktorom inflácia dosiahla 2,8 %.



Pod mierne zrýchlenie inflácie sa podpísal najmä vývoj v cenách potravín a nealkoholických nápojov. Zatiaľ čo v máji ich medziročný rast dosiahol 1,6 %, v júni to bolo 2,5 %. Mierne sa zrýchlil aj rast nákladov na bývanie a s tým spojené energie, a to z 1,6 % v máji na 1,7 %. O niečo výraznejší rast okrem toho zaznamenali náklady na kultúru a rekreáciu. V máji sa zvýšili o 3,7 %, v júni o 3,8 %.



Zmiernil sa však rast cien alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, konkrétne zo 4,1 % na 3,9 %. Výraznejšie sa spomalil rast nákladov na dopravu. V júni vzrástli o 0,6 %, zatiaľ čo v máji ich rast dosiahol 2,2 %. Navyše opäť klesli ceny oblečenia a obuvi.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny v Poľsku zvýšili o 0,1 %. Aj v tomto prípade sú údaje v súlade s predbežným odhadom.