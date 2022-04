Inflácia v Poľsku zrýchlila takmer na 22-ročné maximum

Varšava 18. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v marci výraznejšie, než naznačoval predbežný odhad, pričom dosiahli najvyššie tempo rastu takmer za 22 rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a servera tradingeconomics.



Ako koncom tohto týždňa oznámil poľský štatistický úrad, ktorý zverejnil revidované údaje, medziročná miera inflácie dosiahla v marci 11 % po 8,5-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Spresnený údaj tak poukázal na o niečo výraznejší rast spotrebiteľských cien, než hovoril predbežný odhad. Ten vykazoval infláciu na úrovni 10,9 %. Spresnená marcová inflácia je zároveň najvyššia od júla 2000.



Ceny výrazne ovplyvnili najmä ceny energií a surovín, ktorých rast ešte zrýchlila vojna na Ukrajine. Aj ekonómovia z Poľského ekonomického inštitútu (PIE) označili za hlavný dôvod výrazného zrýchlenia rastu spotrebiteľských cien útok Ruska na Ukrajinu. Ako dodali, v dôsledku vojnového konfliktu sa ceny energií zvýšili v Poľsku o 24,3 % a pohonných látok o 33,5 %.



"Aj ceny potravín výrazne vzrástli, pričom z februárového rastu na úrovni 7,6 % zrýchlili na 9,2 %," dodali ekonómovia. Podpísalo sa pod to najmä ruské embargo na obchod s priemyselnými hnojivami a narušenie vývozu obilia z Ukrajiny v dôsledku ruskej blokády čiernomorských prístavov.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny v Poľsku zvýšili v marci o 3,3 %, uviedol štatistický úrad. Aj v tomto prípade bola inflácia oproti predbežnému odhadu mierne vyššia, keď predbežný odhad uvádzal medzimesačnú infláciu na úrovni 3,2 %. Vo februári spotrebiteľské ceny oproti januáru klesli o 0,3 %.



Ekonómovia zároveň dodali, že v nasledujúcich mesiacoch počítajú s ďalším zrýchlením miery inflácie. Svoje maximum by mala dosiahnuť v letných mesiacoch, a to na úrovni 12,5 až 13 %.