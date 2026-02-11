< sekcia Ekonomika
Inflácia v Portugalsku dosiahla v januári takmer ročné minimum
Spotrebiteľské ceny v Portugalsku zmiernili na začiatku tohto roka tempo rastu pod 2 %, čo predstavuje najslabší rast cien v krajine za takmer rok.
Autor TASR
Lisabon 11. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Portugalsku zmiernili na začiatku tohto roka tempo rastu pod 2 %, čo predstavuje najslabší rast cien v krajine za takmer rok. Uviedol to v stredu portugalský štatistický úrad, ktorý potvrdil predbežné údaje z konca januára. Informoval o tom portál RTTNews.
Medziročná miera inflácie v Portugalsku dosiahla podľa štatistikov v januári 1,9 % oproti 2,2-percentnej úrovni v decembri minulého roka. Je to rovnaká úroveň inflácie, akú štatistický úrad zverejnil v rámci rýchleho odhadu 30. januára. Zároveň to znamená najnižšiu infláciu od marca 2025, v ktorom dosiahla rovnako 1,9 %.
Zmiernila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny čerstvých potravín a energií. V januári dosiahla 1,8 %, čo je o 0,3 percentuálneho bodu menej než v predchádzajúcom mesiaci.
K ešte výraznejšej zmene vo vývoji spotrebiteľských cien došlo na medzimesačnej báze. V decembri sa spotrebiteľské ceny zvýšili oproti novembru o 0,1 %, v januári však v porovnaní s decembrom zaznamenali pokles o 0,7 %. Aj v tomto prípade však spresnené údaje potvrdili predbežný odhad z konca januára.
Medziročná miera inflácie v Portugalsku dosiahla podľa štatistikov v januári 1,9 % oproti 2,2-percentnej úrovni v decembri minulého roka. Je to rovnaká úroveň inflácie, akú štatistický úrad zverejnil v rámci rýchleho odhadu 30. januára. Zároveň to znamená najnižšiu infláciu od marca 2025, v ktorom dosiahla rovnako 1,9 %.
Zmiernila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny čerstvých potravín a energií. V januári dosiahla 1,8 %, čo je o 0,3 percentuálneho bodu menej než v predchádzajúcom mesiaci.
K ešte výraznejšej zmene vo vývoji spotrebiteľských cien došlo na medzimesačnej báze. V decembri sa spotrebiteľské ceny zvýšili oproti novembru o 0,1 %, v januári však v porovnaní s decembrom zaznamenali pokles o 0,7 %. Aj v tomto prípade však spresnené údaje potvrdili predbežný odhad z konca januára.