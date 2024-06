Inflácia v Portugalsku sa spomalila, je však stále jedna z najvyšších

Lisabon 29. júna (TASR) - Inflácia v Portugalsku sa tento mesiac zmiernila, naďalej však zostala v blízkosti 3 %. To je úroveň, ktorú prekročila v máji a bola najvyššia od jesene minulého roka. Predbežné údaje portugalského štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Portugalsku vzrástli v júni medziročne o 2,8 %. To je druhý najvýraznejší rast od septembra minulého roka (3,6 %), keď výraznejšie než v septembri rástli ceny v máji, a to o 3,1 %.



K zmierneniu prispel najmä pokles cien v hoteloch. Práve v máji sa ceny v tejto oblasti zvýšili, a to v dôsledku veľkých kultúrnych podujatí, ktoré sa v danom mesiaci konali v Lisabone. Okrem toho sa zmiernil rast cien potravín, ako čerstvých, tak spracovaných. Na druhej strane, ceny energií sa zvýšili o 9,4 %, zatiaľ čo v máji vzrástli o 7,8 %.



Zmiernila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. V medziročnom porovnaní dosiahla 2,3 %, zatiaľ čo v máji predstavovala šesťmesačné maximum 2,7 %.