Inflácia v Portugalsku sa v auguste zmiernila

Lisabon 12. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Portugalsku zaznamenali minulý mesiac výraznejšie zmiernenie rastu, než uvádzal predbežný odhad. Napriek tomu inflácia zostáva na druhej najvyššej úrovni za takmer 30 rokov. Uviedol to v pondelok v rámci spresnených údajov portugalský štatistický úrad. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla podľa revidovaných údajov portugalského štatistického úradu v auguste 8,9 %, zatiaľ čo predbežný odhad stanovil infláciu na úrovni 9 %. Napriek tomu, že je to výraznejšie zmiernenie rastu spotrebiteľských cien oproti júlovej úrovni 9,1 % (najvyššia inflácia od novembra 1992), stále je to druhý najvyšší rast od konca spomínaného roka.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a čerstvých potravín, vzrástla v auguste o 6,5 %. V porovnaní s vývojom v júli sa tak zrýchlila, keď júlová jadrová inflácia dosiahla 6,2 %. Výsledky jadrovej inflácie sú v súlade s prvým odhadom, pričom je to najvyššia miera jadrovej inflácie od marca 1994.



K celkovému zmierneniu rastu spotrebiteľských cien prispel slabší rast nákladov na dopravu a bývanie. Náklady na dopravu vzrástli v auguste medziročne o 10,4 % po júlovom raste o 12,9 % a náklady na bývanie sa zvýšili o 14,9 %, zatiaľ čo v júli rast dosiahol 16,6 %.



Na druhej strane, ceny potravín a nealkoholických nápojov zrýchlili tempo rastu. V júli vzrástli o 13,9 %, v auguste ich rast dosiahol 15,3 %.