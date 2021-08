Inflácia v Portugalsku sa zrýchľuje, nezamestnanosť klesá

Lisabon 11. augusta (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Portugalsku sa v júli zrýchlil tak, ako to naznačil predbežný odhad. A miera nezamestnanosti v 2. kvartáli klesla. Ukázali to v stredu konečné údaje štatistického úradu v Lisabone.



Presnejšie, index spotrebiteľských cien v krajine vzrástol v júli medziročne o 1,5 %, čo je jeho trojročné maximum, po zvýšení o 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Tento výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien energií a potravín, v júli stúpla medziročne o 0,8 %. To kontrastuje s jej poklesom o 0,3 % v júni.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v júli znížili o 0,3 %, zatiaľ čo v júni ešte vzrástli o 0,2 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Portugalska v júli zvýšil medziročne o 1,1 % a medzimesačne klesol o 0,4 %.



Separátne údaje štatistického úradu odhalili, že v 2. štvrťroku sa miera nezamestnanosti v krajine znížila na 6,7 % zo 7,1 % v predchádzajúcom kvartáli. Dosiahla tak ročné minimum.



Počet nezamestnaných za tri mesiace do konca júna klesol na 345.700 z 360.100 v období január-marec.



Zamestnanosť v 2. štvrťroku stúpla o 2,8 % na 4,81 milióna osôb.