Inflácia v Portugalsku zrýchlila na takmer 28-ročné maximum

Lisabon 31. marca (TASR) - Inflácia v Portugalsku zrýchlila tento mesiac nad 5 % a dostala sa na najvyššiu úroveň za takmer 28 rokov. Uviedol to vo štvrtok portugalský štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje. Informoval o tom server RTTNews.



Spotrebiteľské ceny v Portugalsku vzrástli v marci medziročne o 5,3 % po 4,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To znamená najvyššiu medziročnú mieru inflácie od júna 1994.



Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch sa pod zrýchlenie inflácie podpísali ceny energií. Tie sa v marci zvýšili o 19,8 %, čo predstavuje najvýraznejší rast cien energií od februára 1991.



Jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrnujú nestabilné ceny energií a potravín, vzrástli v marci v Portugalsku o 3,8 %. Aj jadrová inflácia sa tak zrýchlila, keď vo februári dosiahla 3,2 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,5 %. To znamená výrazné zrýchlenie medzimesačnej inflácie, ktorá vo februári dosiahla 0,4 %.