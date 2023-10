Inflácia v Rakúsku by mala tento rok dosiahnuť 7,8 %

Viedeň 4. októbra (TASR) - Inflácia v Rakúsku dosiahne v tomto roku pravdepodobne 7,8 %. Oznámila to v stredu rakúska centrálna banka, ktorá upravila svoju prognózu smerom nahor z júnového odhadu 7,4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Centrálna banka uviedla, že výhľad upravila vzhľadom na rast cien ropy, pretrvávajúce vysoké ceny energií a vysokú infláciu v službách. Na rok 2024 predpokladá, že harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii (EÚ) určuje podľa jednotnej metodiky, dosiahne 4,3 % a v roku 2025 klesne na 3,1 %. V júni očakávala v budúcom roku mierne nižšiu infláciu na úrovni 4,1 % a v roku 2025 na úrovni 2,9 %.



"Za pretrvávajúcu vysokú infláciu a výrazný rozdiel oproti eurozóne v roku 2023 je do veľkej miery zodpovedný oneskorený prenos poklesu veľkoobchodných cien energií pre domácnosti na konečných spotrebiteľov a silná inflácia v službách," uviedol vo vyhlásení guvernér centrálnej banky Robert Holzmann.



Vládne opatrenia prijaté v auguste, ako napríklad obmedzenie rastu nájmov, by mali v roku 2024 mierne znížiť infláciu v službách. V horizonte prognózy by mala klesať aj inflácia poľnohospodárskych komodít a náklady na poľnohospodársku produkciu. To sa podľa centrálnej banky premietne do cien potravín, hoci s časovým oneskorením. V prípade potravín by tak inflácia v roku 2023 zostala vysoká, a to na úrovni 10,1 %, do roku 2025 by však mala postupne klesnúť na 3,4 %.