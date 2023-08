Inflácia v Rakúsku dosiahla v júli 16-mesačné minimum

Viedeň 18. augusta (TASR) - Medziročná inflácia v Rakúsku dosiahla v júli najnižšiu úroveň za posledných 16 mesiacov. Oznámil to rakúsky štatistický úrad, ktorý v piatok potvrdil svoj predbežný odhad. K spomaleniu inflácie prispel najmä pokles nákladov domácností na energie, zatiaľ čo rast cien potravín zostal na podobnej úrovni ako v predchádzajúcom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Spotrebiteľské ceny v Rakúsku vzrástli v júli medziročne o 7 %, zatiaľ čo v júni dosiahla inflácia 8 %. Júlové údaje predstavujú najslabší rast spotrebiteľských cien od marca 2022. Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,1 % po náraste o 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci.



Podľa prognózy, ktorú zverejnila v stredu (16. 8.) Bank Austria, sa inflácia v Rakúsku dostane do konca roka pod hranicu 5 %. Za celý rok 2023 by mala dosiahnuť v priemere 7,6 percenta. Pokles inflácie podľa analytikov banky povedie k výraznému zvýšeniu reálnych miezd. Bank Austria predpokladá, že spotrebiteľské ceny sa v druhej polovici zvýšia o 5,5 percenta, zatiaľ čo mzdy medziročne vzrastú o 8 %.