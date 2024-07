Inflácia v Rakúsku klesla v júni na takmer trojročné minimum

Viedeň 2. júla (TASR) - Medziročná inflácia v Rakúsku v júni klesla na 3 % a dostala sa najnižšie od júla 2021. Oznámil to rakúsky štatistický úrad, ktorý zverejnil v utorok svoj rýchly odhad. V máji sa spotrebiteľské ceny v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšili o 3,4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Rast spomalili najmä ceny potravín a pohonných látok, uviedol generálny riaditeľ štatistického úradu Tobias Thomas. Inflačné tlaky sa v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi zmiernili aj v sektore stravovania, dodal. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Rakúska dosiahol v júni 3,2 %.



Opatrenia na obmedzenie inflácie v Rakúsku boli účinné, zatiaľ čo v krajinách so silnými priamymi zásahmi do tvorby cien, napríklad v Španielsku a Belgicku, je inflácia v súčasnosti stále vyššia, uviedol v reakcii na aktuálnu štatistiku minister hospodárstva Martin Kocher.