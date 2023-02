Inflácia v Rakúsku sa po mesiacoch oslabovania zrýchlila na vyše 11 %

Viedeň 1. februára (TASR) - Inflácia v Rakúsku sa po postupnom spomaľovaní v posledných mesiacoch minulého roka v januári opäť zrýchlila, pričom dosiahla historické maximum. Uviedol to v stredu v rámci predbežných údajov rakúsky štatistický úrad. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Podľa údajov štatistického úradu dosiahla medziročná inflácia v Rakúsku v januári 11,1 %, zatiaľ čo v poslednom mesiaci minulého roka predstavovala 10,2 %. Januárový rast spotrebiteľských cien bol tak najvyšší od roku 1958, v ktorom sa začalo so zverejňovaním týchto údajov.



Vývoj spotrebiteľských cien v Rakúsku ovplyvnil na začiatku tohto roka najmä výrazný rast nákladov domácností na energie. Mierny rast zaznamenali aj ceny pohonných látok.



Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Rakúsku zvýšili v januári o 0,8 %. Aj v tomto prípade to predstavuje výrazné zrýchlenie rastu, keď v decembri dosiahla medzimesačná inflácia 0,2 %.



Harmonizovaná miera inflácie sa zrýchlila v januári z decembrovej úrovne 10,5 % na 11,5 % a v medzimesačnom porovnaní sa ceny zvýšili o 0,8 % oproti poklesu o 0,3 % v poslednom mesiaci minulého roka. Podrobné údaje o vývoji inflácie v januári zverejní rakúsky štatistický úrad 23. februára.