Inflácia v Rakúsku sa udržala na 4 %
Spotrebiteľské ceny v Rakúsku vzrástli v októbri medziročne o 4 %.
Autor TASR
Viedeň 31. októbra (TASR) - Inflácia v Rakúsku zotrvala v októbri na úrovni z predchádzajúceho mesiaca, čo zároveň znamená, že sa drží na jednej z najvyšších úrovní za 1,5 roka. Poukázali na to údaje rakúskeho štatistického úradu, ktorý v piatok zverejnil rýchly odhad. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny v Rakúsku vzrástli v októbri medziročne o 4 %. To je rovnaké tempo rastu ako v septembri, ktoré nasledovalo po 4,1-percentnom raste spotrebiteľských cien v auguste. Augustová inflácia bola najvýraznejšia od marca minulého roka.
V októbri sa pod vývoj spotrebiteľských cien najvýraznejšie podpísali ceny služieb. Tie vzrástli o 4,6 % a v porovnaní s vývojom v septembri sa ich rast mierne spomalil. V septembri sa zvýšili medziročne o 4,7 %. Spomalil sa aj rast cien priemyselných tovarov. Zatiaľ čo v septembri vzrástli o 1,4 %, v októbri ich rast dosiahol 1,3 %.
Na druhej strane, ceny energií zrýchlili tempo rastu. Po septembrovom medziročnom raste o 8,1 % sa v októbri zvýšili o 9,7 %. Mierne sa zrýchlil aj rast cien potravín, tabakových výrobkov a alkoholu, a to z 3,8 % na 3,9 %.
