Inflácia v Rakúsku sa udržala na stabilnej úrovni

Viedeň 19. marca (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rakúsku pokračovali vo februári v stabilnom raste, zatiaľ čo pôvodne bolo za minulý mesiac udávané jeho mierne zrýchlenie. Napriek lepším výsledkom sa inflácia stále drží na takmer ročnom maxime. Poukázali na to v stredu zverejnené spresnené údaje rakúskeho štatistického úradu. Informovala o tom agentúra DPA.



Medziročná miera inflácie v Rakúsku dosiahla minulý mesiac 3,2 %, čo je rovnaká úroveň ako v januári. Predbežný odhad štatistikov poukazoval na mierne zrýchlenie inflácie na 3,3 %. Napriek tomu je to najvyšší rast spotrebiteľských cien v Rakúsku od mája 2024 a výrazne vyšší, než predstavuje inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB). Ten je stanovený na 2 %.



Pod februárový vývoj inflácie sa podpísalo zrýchlenie rastu nákladov na bývanie a energie, ako aj cien potravín. Náklady na bývanie a energie vzrástli medziročne o 5,2 % po januárovom raste o 4,5 % a ceny potravín a nealkoholických nápojov zrýchlili rast z januárovej úrovne 2,1 % na 2,6 %. To sa odrazilo aj na cenách v hoteloch a reštauráciách, ktorých rast sa zrýchlil z 5,6 % na 6 %.



Naopak, zmiernilo sa tempo rastu nákladov na dopravu. Zatiaľ čo v januári sa medziročne zvýšili o 2,4 %, vo februári vzrástli iba o 0,8 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny v Rakúsku zvýšili vo februári o 0,6 %. V tomto prípade štatistici potvrdili predbežný odhad.