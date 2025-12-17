< sekcia Ekonomika
Inflácia v Rakúsku sa v novembri udržala na stabilnej úrovni
Spotrebiteľské ceny v Rakúsku vzrástli v novembri medziročne o 4 %. Rovnaké tempo rastu zaznamenali aj v októbri a septembri.
Autor TASR
Viedeň 17. decembra (TASR) - Medziročná inflácia v Rakúsku sa v novembri v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci nemenila. Na rovnakej úrovni tak zostáva už tretí mesiac po sebe. Údaje rakúskeho štatistického úradu, ktorý revidoval predbežný odhad, zverejnil portál tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny v Rakúsku vzrástli v novembri medziročne o 4 %. Rovnaké tempo rastu zaznamenali aj v októbri a septembri. Na uvedenú úroveň sa v septembri inflácia zmiernila z augustovej hodnoty 4,1 %, čo bola najvyššia inflácia od marca 2024.
Spresnené údaje za november štatistici mierne zrevidovali. V rámci predbežného odhadu na začiatku decembra uvádzali rast spotrebiteľských cien o 4,1 %.
V novembri rástli najvýraznejšie náklady na bývanie a s tým spojené energie, a to o 6,6 %. To je rovnaký rast ako v predchádzajúcom mesiaci.
Ceny v hoteloch a reštauráciách sa zvýšili o 5,9 % a mierne tak spomalili tempo rastu, keď v októbri vzrástli o 6 %. Zmiernil sa aj rast cien potravín a nealkoholických nápojov. Zatiaľ čo v októbri vzrástli medziročne o 4 %, v novembri rast dosiahol 3,6 %.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Rakúsku zvýšili o 0,3 %. V porovnaní s vývojom v októbri tak mierne spomalili tempo rastu, keď v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali rast na úrovni 0,4 %.
