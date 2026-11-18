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Inflácia v Rakúsku sa v októbri stabilizovala
Rakúsky štatistický úrad potvrdil svoj predbežný odhad zo začiatku novembra.
Autor TASR
Viedeň 18. novembra (TASR) - Inflácia v Rakúsku sa v októbri udržala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca, čo znamená zotrvanie na najvyššej úrovni od jari. Uviedol to v stredu rakúsky štatistický úrad, ktorý potvrdil svoj predbežný odhad zo začiatku novembra. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny v Rakúsku sa v októbri zvýšili o 3,6 %, rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. Údaje sú zároveň totožné s tými, aké štatistický úrad zverejnil v rámci predbežného odhadu 4. novembra. Októbrová inflácia je tak spolu so septembrovou najvyššia od mája tohto roka, keď sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 3,7 %.
Najviac sa pod vývoj októbrovej inflácie podpísali náklady na dopravu, aj keď tempo ich rastu sa zmiernilo. V septembri sa zvýšili o 10 %, v októbri o 9,4 %.
Zrýchlil sa však rast nákladov na bývanie. Po septembrovom raste o 4,3 % vzrástli v októbri o 4,9 %. Nahor ich posunuli najmä ceny energií a v rámci nich ceny plynu. Tie sa zvýšili o 16,2 %, zatiaľ čo v septembri ich rast dosiahol 11,8 %. Náklady vzrástli aj v oblasti vzdelania a na zdravotné zabezpečenie.
Naopak, ceny potravín a nealkoholických nápojov v Rakúsku v októbri medziročne klesli, konkrétne o 0,8 %. V septembri zaznamenali rast o 0,4 %.
Spotrebiteľské ceny v Rakúsku sa v októbri zvýšili o 3,6 %, rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. Údaje sú zároveň totožné s tými, aké štatistický úrad zverejnil v rámci predbežného odhadu 4. novembra. Októbrová inflácia je tak spolu so septembrovou najvyššia od mája tohto roka, keď sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 3,7 %.
Najviac sa pod vývoj októbrovej inflácie podpísali náklady na dopravu, aj keď tempo ich rastu sa zmiernilo. V septembri sa zvýšili o 10 %, v októbri o 9,4 %.
Zrýchlil sa však rast nákladov na bývanie. Po septembrovom raste o 4,3 % vzrástli v októbri o 4,9 %. Nahor ich posunuli najmä ceny energií a v rámci nich ceny plynu. Tie sa zvýšili o 16,2 %, zatiaľ čo v septembri ich rast dosiahol 11,8 %. Náklady vzrástli aj v oblasti vzdelania a na zdravotné zabezpečenie.
Naopak, ceny potravín a nealkoholických nápojov v Rakúsku v októbri medziročne klesli, konkrétne o 0,8 %. V septembri zaznamenali rast o 0,4 %.