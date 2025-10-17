Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inflácia v Rakúsku sa v septembri zmiernila, potvrdili štatistici

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Uviedol to v piatok rakúsky štatistický úrad, ktorý potvrdil predbežný odhad zo začiatku októbra.

Autor TASR
Viedeň 17. októbra (TASR) - Po tom, ako v auguste dosiahla inflácia v Rakúsku zhruba 1,5-ročné maximum, sa rast spotrebiteľských cien v Rakúsku v septembri mierne spomalil. Uviedol to v piatok rakúsky štatistický úrad, ktorý potvrdil predbežný odhad zo začiatku októbra. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.

Spotrebiteľské ceny v Rakúsku sa v septembri zvýšili medziročne o 4 % po augustovom raste na úrovni 4,1 %, čo bola najvyššia inflácia od marca 2024. Spresnené údaje boli zároveň v súlade s predbežnými údajmi Statistics Austria z 1. októbra.

Na druhej strane, inflácia v Rakúsku je naďalej vysoko nad inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB). Ten je stanovený na 2 %.

Pod septembrové zmiernenie rastu spotrebiteľských cien sa veľkou mierou podpísal vývoj v cenách potravín. Tie minulý mesiac výrazne spomalili tempo rastu, pričom to bolo prvé spomalenie rastu v tomto segmente od júla 2024, povedala Manuela Lenková zo Statistics Austria. Ceny potravín a nealkoholických nápojov sa v septembri zvýšili medziročne o 3,9 % po augustovom rase o 5,2 %.

Slabší rast vykázali aj náklady na bývanie, naopak, náklady na dopravu tempo rastu zrýchlili. Po augustovom raste o 1,2 % sa v septembri zvýšili o 2,5 %.
.

