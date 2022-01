Inflácia v Rakúsku sa v závere roka udržala takmer na 30-ročnom maxime

Viedeň 8. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rakúsku pokračovali v decembri v nezmenenom tempe rastu. To znamená, že inflácia sa v Rakúsku udržala takmer na 30-ročnom maxime. Poukázali na to koncom týždňa zverejnené predbežné údaje rakúskeho štatistického úradu.



Ako úrad informoval, spotrebiteľské ceny vzrástli v decembri medziročne o 4,3 %. To je rovnaké tempo rastu ako v novembri a najvyššie od mája 1992. Miera inflácie tak vysoko prekračuje inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %.



Pod zotrvanie inflácie na najvyššej úrovni takmer za tri desaťročia sa podpísali najmä vysoké ceny palív a energií po tom, ako ceny ropy vzrástli za minulý rok o viac než 50 %.



V porovnaní s novembrom sa spotrebiteľské ceny v Rakúsku zvýšili v decembri o 0,6 %. Tempo rastu sa tak v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci mierne spomalilo, keď v novembri medzimesačná inflácia dosiahla 0,7 %.