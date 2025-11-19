< sekcia Ekonomika
Inflácia v Rakúsku zotrvala v októbri na stabilnej úrovni
Autor TASR
Viedeň 19. novembra (TASR) - Inflácia v Rakúsku zotrvala v októbri na stabilnej úrovni. Na jednej strane sa zrýchlil rast nákladov na bývanie a cien potravín, na druhej sa spomalil rast nákladov v zdravotníctve či školstve. Uviedol to v stredu rakúsky štatistický úrad, ktorý potvrdil predbežné údaje z konca októbra. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny v Rakúsku vzrástli v októbri medziročne o 4 %, rovnakým tempom ako v septembri, v ktorom sa ich rast zmiernil zo 4,1-percentnej úrovne v predchádzajúcom mesiaci. Augustová inflácia bola najvyššia zhruba za 1,5 roka.
V októbri rástli najviac náklady na bývanie a s ním spojené energie, a to o 6,6 %. Tempo ich rastu sa v porovnaní s vývojom v septembri zrýchlilo, keď v danom mesiaci vzrástli o 6 %. Výrazne rástli aj ceny v hoteloch a reštauráciách, ich rast sa však zmiernil. V septembri sa zvýšili o 6,3 %, v októbri rástli o 6 %.
Miernejšie rástli náklady na zdravotníctvo (o 5 % po septembrovom raste o 5,5 %), ako aj náklady na vzdelanie. Tie sa zvýšili o 5,2 % po 6,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.
Naopak, ceny potravín a nealkoholických nápojov mierne zrýchlili tempo rastu. Zatiaľ čo v septembri vzrástli o 3,9 %, v októbri sa zvýšili o 4 %.
