Inflácia v Rakúsku zotrvala v závere roka takmer na 30-ročnom maxime

Viedeň 21. januára (TASR) - Miera inflácie v Rakúsku zotrvala v závere minulého roka na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. To znamená, že sa udržala takmer na 30-ročnom maxime. Uviedol to koncom tohto týždňa rakúsky štatistický úrad, ktorý potvrdil predbežné údaje zo začiatku januára.



Spotrebiteľské ceny v Rakúsku vzrástli v decembri medziročne o 4,3 %, rovnakým tempom ako v novembri. To je najvyššia inflácia od mája 1992. Miera inflácie tak koncom minulého roka vysoko prekračovala inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB) stanovený na úrovni 2 %.



Podpísali sa pod to najmä vysoké náklady na dopravu, ktoré nahor posunuli najmä zvýšené ceny palív. Tie vzrástli zhruba o 33 %. Takmer o 30 % sa zvýšili ceny leteniek.



V porovnaní s novembrom sa spotrebiteľské ceny v Rakúsku zvýšili v decembri o 0,6 %. Aj v tomto prípade štatistický úrad potvrdil predbežný odhad z 8. januára. Tempo rastu sa tak v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci mierne spomalilo, keď v novembri medzimesačná inflácia dosiahla 0,7 %.



Za celý minulý rok dosiahla inflácia v Rakúsku 2,8 %. Oproti roku 2020 sa tak tempo rastu spotrebiteľských cien zdvojnásobilo, keď v roku 2020 miera inflácie dosiahla 1,4 %.