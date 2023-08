Inflácia v Rusku dosiahla v júli najvyššiu úroveň za päť mesiacov

Moskva 10. augusta(TASR) - Rast inflácie v Rusku sa v júli podľa očakávania zrýchlil, už tretí mesiac po sebe a dosiahol najväčšie tempo za päť mesiacov. Ukázali to údaje ruského štatistického úradu Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Konkrétne, medziročná miera inflácie v Rusku vzrástla v júli 2023 na 4,3 % z júnových 3,3 %, čo sa zhoduje s odhadmi ekonómov.



Centrálna banka naznačila, že v prípade potreby zvýši úrokové sadzby v tomto roku, aby sa inflácia vrátila k jej cieľu na úrovni 4 % do roku 2024. Predpovedala pritom, že inflácia do konca tohto roka pravdepodobne dosiahne 4,5 % až 6,5 %.



Štatistiky ďalej ukázali, že v júli v Rusku rýchlejšie rástli ceny potravín (o 2,2 % po zvýšení o 0,2 % v júni) aj nepotravinových výrobkov (o 2,3 % oproti 1,1 %). Na druhej strane rast cien služieb sa spomalil na 10 % z 11 %.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, sa v júli zrýchlila na 3,2 % z 2,4 % v júni.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v júli vzrástli o 0,6 % po zvýšení o 0,4 % v júni.