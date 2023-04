Inflácia v Rusku dosiahla v marci takmer 3-ročné minimum

Moskva 13. apríla (TASR) - Inflácia v Rusku zaznamenala minulý mesiac prudké spomalenie z predchádzajúcej dvojcifernej hodnoty, pričom sa dostala pod 4 %. To znamená najnižšiu úroveň za takmer tri roky a prvý pokles pod inflačný cieľ centrálnej banky za rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Rusku vzrástli v marci oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 3,51 %. To je najnižšia miera inflácie od júla 2020. Za prudkým spomalením inflácie, ktorá vo februári dosiahla 10,99 %, je však najmä nízky porovnávací základ, keďže v marci minulého roka, prvom mesiaci po útoku Ruska na Ukrajinu, zaznamenali spotrebiteľské ceny v Rusku rast na takmer 17 %. Situácia sa ešte zhoršila v apríli, keď inflácia zrýchlila na 17,8 %, najvyššiu hodnotu od januára 2002.



Inflácia sa minulý mesiac zároveň dostala pod úroveň inflačného cieľa ruskej centrálnej banky, prvýkrát za posledný rok. Inflačný cieľ stanovila centrálna banka na 4 %. Napriek tomu marcové výsledky zaostali za očakávaniami analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali so zmiernením inflácie až na 3,4 %.



Vývoj spotrebiteľských cien naďalej znepokojuje centrálnu banku, aj keď marcové údaje sú priaznivé. Banka uviedla, že v ďalších mesiacoch počíta s opätovným zrýchlením inflácie nad úroveň inflačného cieľa, za čím je napätý trh práce a pokles kurzu rubľa. Ten klesol od zavedenia cenových stropov na ruskú ropu začiatkom decembra o takmer 25 %. Ku koncu tohto roka by sa podľa banky mohla inflácia pohybovať v pásme od 5 % do 7 %.



Ekonóm Jevgenij Suvorov z CentroCreditBank predpokladá, že práve pre pokles kurzu rubľa a fakt, že zmiernenie inflácie je do veľkej miery dôsledkom vývoja situácie spred roka, centrálna banka na budúcom zasadnutí úrokové sadzby zvýši. Nasledujúce zasadnutie je stanovené na 28. apríla.