Inflácia v Rusku je najvyššia za 20 rokov

Moskva 20. apríla (TASR) - Medziročná inflácia v Rusku sa v týždni do 15. apríla zrýchlila na 17,62 % a bola najvyššia od začiatku roka 2002, uviedlo v stredu ruské ministerstvo hospodárstva. Dôvodom sú západné sankcie, ktoré spôsobili volatilitu rubľa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V uplynulých týždňoch v Rusku prudko vzrástli ceny prakticky všetkého, od zeleniny a cukru po oblečenie a smartfóny. Dôvodom je ruský útok na Ukrajinu, ktorý sa začal 24. februára, a následné západne sankcie uvalené na Rusko.



Týždňová inflácia sa však spomalila po prudkom náraste počas niekoľkých uplynulých týždňov, ukázali údaje ruského štatistického úradu Rosstat. Týždňové tempo rastu cien (do 15. apríla) kleslo na 0,20 % z 0,66 % v týždni predtým.



Od začiatku roka spotrebiteľské ceny v Rusku stúpli o 11,05 %. Na porovnanie, v rovnakom období pred rokom sa zvýšili o 2,72 %.



Inflácia v Rusku by mohla tento rok dosiahnuť 17 % až 20 %, uviedol minulý týždeň bývalý minister financií a aktuálny šéf komory audítorov Alexej Kudrin. Analytici oslovení agentúrou Reuters na konci marca očakávali 23,7 %, čo by bolo najviac od roku 1999.