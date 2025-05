Inflácia v Rusku sa mierne zrýchľuje

Moskva 22. mája (TASR) - Týždenná inflácia v Rusku, ktorá je jedným z pozorne sledovaných ukazovateľov ruskou centrálnou bankou, zaznamenala mierne zrýchlenie. Poukázali na to tento týždeň zverejnené údaje ruského štatistického úradu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotrebiteľské ceny v Rusku vzrástli za týždeň do 19. mája oproti predchádzajúcemu týždňu o 0,07 %. V týždni do 12. mája dosiahla týždenná inflácia 0,06 %. Od začiatku tohto roka sa tak spotrebiteľské ceny v Rusku zvýšili o 3,27 %.



Aj ruská centrálna banka poukázala na vývoj inflácie ako na hlavný dôvod, prečo na ostatnom zasadnutí v apríli ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na rekordnej úrovni 21 %. Uviedla, že inflačné tlaky sa síce zmierňujú, naďalej sú však vysoké.



Banka odhaduje tohtoročnú mieru inflácie v rozmedzí od 7 % do 8 % a prisľúbila, že menové podmienky bude aj naďalej udržiavať také, aby zabezpečila, že sa inflácia vráti v roku 2026 na úroveň inflačného cieľa. Ten centrálna banka stanovila na 4 %.