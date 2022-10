Inflácia v Rusku sa v septembri spomalila pod 14 %

Moskva 7. októbra (TASR) - Medziročná miera inflácie v Rusku sa v septembri spomalila pod 14 %, v medzimesačnom porovnaní však spotrebiteľské ceny zaznamenali prvý rast za štyri mesiace. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje ruského štatistického úradu Rosstat.



Spotrebiteľské ceny v Rusku vzrástli v septembri medziročne o 13,68 % po augustovom raste o 14,3 %. Výsledky sú takmer v súlade s očakávaniami analytikov oslovených agentúrou Reuters, korí počítali so spomalením inflácie na 13,6 %. Inflačný cieľ ruskej centrálnej banky je stanovený na 4 %.



V medzimesačnom porovnaní sa však spotrebiteľské ceny v Rusku zvýšili v septembri o 0,05 %. V auguste oproti júlu pritom ešte klesli o 0,52 %. Septembrový výsledok predstavuje prvý medzimesačný rast spotrebiteľských cien v Rusku od mája tohto roka.



Najvyššiu medzimesačnú infláciu v tomto roku zaznamenali v Rusku v marci, keď sa ceny oproti februáru zvýšili o 7,61 %, najvýraznejšie od januára 1999. Bola to reakcia na inváziu na Ukrajinu, ktorú Rusko odštartovalo 24. februára.



Aj keď spomalenie medziročnej inflácie môže poskytnúť centrálnej banke dôvod na ďalšie zníženie kľúčovej úrokovej sadzby na najbližšom zasadnutí koncom tohto mesiaca, medzimesačný rast spotrebiteľských cien môže na banku vplývať opačným smerom. Analytici oslovení agentúrou Reuters preto predpokladajú, že ruská centrálna banka ponechá na zasadnutí, ktoré sa uskutoční 28. októbra, kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú.