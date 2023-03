Inflácia v Rusku sa vo februári spomalila, ďalej je na vysokej úrovni

Moskva 11. marca (TASR) - Medziročná miera inflácie v Rusku sa minulý mesiac zmiernila a bola nižšia, než sa čakalo, napriek tomu aj naďalej zotrváva na vysokej, dvojcifernej úrovni. Poukázal na to ruský štatistický úrad Rosstat, ktorý koncom týždňa zverejnil najnovšie údaje. Ruská centrálna banka, ktorej ďalšie zasadnutie je naplánované na budúci týždeň, tak nemá veľký priestor na prípadné zníženie úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako Rosstat uviedol, spotrebiteľské ceny sa vo februári oproti rovnakému mesiacu minulého roka zvýšili o 10,99 %. V januári dosiahla medziročná inflácia 11,77 %. Spomalenie rastu cien bolo o niečo výraznejšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters, ktorí počítali so zmiernením inflácie na 11,2 %. Stále je to však vysoké tempo rastu, keďže centrálna banka si za cieľ stanovila mieru inflácie na úrovni 4 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Rusku zvýšili vo februári o 0,46 %. Aj v tomto prípade sa tak rast spomalil, keď v prvom mesiaci roka medzimesačná inflácia dosiahla 0,84 %.



Inflácia zaznamenala prudké zrýchlenie krátko po útoku Ruska na Ukrajinu koncom februára 2022, keď západné štáty uvalili na Moskvu rozsiahle sankcie a výrazne sa skomplikovali dodávateľské reťazce. Odvtedy sa miera inflácie spomaľuje, rast spotrebiteľských cien je však stále vysoký.



Analytici oslovení agentúrou Reuters preto neočakávajú, že by centrálna banka bola schopná za súčasnej situácie znížiť do konca tohto roka úrokové sadzby. V dôsledku zvýšených rozpočtových výdavkov sa totiž zvýšili inflačné riziká a ekonomika Ruska smeruje ďalší rok k poklesu.