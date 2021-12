Inflácia v Rusku sa zrýchlila v novembri na nové 6-ročné maximum

Moskva 9. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rusku pokračovali v novembri v raste, pričom tempo rastu sa zrýchlilo na nové 6-ročné maximum. Inflácia zároveň prekonala očakávania.



Ako informoval ruský štatistický úrad Rosstat, medziročná miera inflácie dosiahla v novembri 8,4 %. To je najvyšší rast spotrebiteľských cien od januára 2016. Miera inflácie prekonala aj očakávania analytikov, ktorí počítali so zotrvaním rastu spotrebiteľských cien na októbrovej úrovni. Za daný mesiac dosiahla inflácia 8,1 %.



V raste pokračovali ceny potravín aj nepotravinových produktov. Ceny nepotravinových výrobkov zrýchlili rast na 8,32 % z 8,17-percentného rastu v októbri. Zrýchlil sa aj rast cien služieb, a to zo 4,36 % na 5,15 %.



V prípade cien potravín sa síce tempo rastu spomalilo, rast však zotrval nad 10-percentnou hranicou. Ceny potravín sa v novembri zvýšili medziročne o 10,81 %, v októbri rast dosiahol 10,89 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa miera inflácie mierne spomalila, opäť však prekonala očakávania. V novembri dosiahla 0,96 % po októbrovom raste spotrebiteľských cien o 1,11 %. Analytici však počítali so spomalením rastu na 0,7 %.



Trhy teraz očakávajú, že centrálna banka na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 17. decembra, zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu. Tú banka zvýšila tento rok už šesťkrát, slabý rubeľ a rast cien vo svete však tlačia spotrebiteľské ceny stále nahor. Vzhľadom na vyjadrenia šéfky ruskej centrálnej banky spred niekoľkých dní sa očakáva, že banka zvýši hlavnú úrokovú sadzbu až o 100 bázických bodov. Ak tak urobí, kľúčová úroková sadzba dosiahne 8,5 %.