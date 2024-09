Inflácia v Rusku v auguste veľmi mierne klesla

Moskva 11. septembra (TASR) - Tempo inflácie v Rusku sa v auguste veľmi mierne, až zanedbateľne spomalilo. Stále je pritom viac ako dvojnásobne väčšie než cieľ centrálnej banky, keďže obrovské výdavky na konflikt na Ukrajine udržiavali tlak na rast spotrebiteľských cien. Ukázali to v stredu oficiálne údaje. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa štátneho štatistického úradu Rosstat sa medziročná miera inflácie v auguste 2024 znížila na 9,05 % z 9,13 % v júli. Drží sa však vysoko nad cieľom centrálnej banky na úrovni 4 %.



Rosstat zverejnil tieto údaje mesiac po tom, ako oznámil, že rast ruského hospodárstva sa v 2. štvrťroku 2024 spomalil na 4 % z 5,4 % v 1. štvrťroku. To vyvolalo určité obavy, že Rusko by mohlo smerovať do "stagflácie", keď ceny stúpajú, ale rast hospodárstva je slabý alebo žiadny.



Ruská centrálna banka za rok agresívne zvýšila úrokové sadzby v snahe schladiť infláciu. Upozornila pritom, že rast ekonomiky je dôsledkom masívneho nárastu vládnych výdavkov na ukrajinskú ofenzívu.



Rusko má tento rok v pláne vynaložiť takmer 9 % hrubého domáceho produktu na obranu a bezpečnosť, čo je podľa prezidenta Vladimira Putina bezprecedentné číslo od sovietskej éry.