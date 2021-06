Inflácia v Rusku zrýchlila v máji na 4,5-ročné maximum

Moskva 7. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rusku zrýchlili minulý mesiac tempo rastu, pričom rast dosiahol 4,5-ročné maximum. Najnovšie údaje, ktoré zverejnil ruský štatistický úrad Rosstat, tak posilnili očakávania, že ruská centrálna banka na najbližšom zasadnutí koncom tohto týždňa opäť zvýši úrokové sadzby.



Rosstat v pondelok informoval, že medziročná miera inflácie dosiahla v Rusku v máji 6 % po 5,5-percentnej inflácii v predchádzajúcom mesiaci. Rast spotrebiteľských cien bol tak výraznejší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so zrýchlením inflácie na 5,8 % a výraznejší aj oproti odhadom ruskej centrálnej banky. Tá očakávala mieru inflácie v rozmedzí od 5,7 do 5,9 %.



Májové tempo rastu spotrebiteľských cien je okrem toho najvyššie od októbra 2016, pod čo sa podpísali najmä ceny potravín. Tie sa zvýšili o 7,4 %. Rástli aj ceny nepotravinových produktov, konkrétne o 6,7 %, ako aj služieb, kde rast dosiahol 3,3 %.



Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v Rusku zvýšili o 0,7 %. Aj v tomto prípade mierne zrýchlili tempo rastu, keď v apríli vzrástli o 0,6 %. Navyše, opäť prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali so zotrvaním inflácie na aprílovej úrovni.



Údaje o vývoji inflácie za minulý mesiac zverejnil Rosstat iba pár dní pred zasadnutím ruskej centrálnej banky. Analytici už skôr očakávali, že banka, ktorej zasadnutie je naplánované na piatok 11. júna, pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb. Teraz sa ich očakávania ešte posilnili, pričom počítajú so zvýšením kľúčovej úrokovej sadzby z terajších 5 % o 25, prípadne až 50 bázických bodov.