< sekcia Ekonomika
Inflácia v septembri opäť mierne zrýchlila na 4,3 %
Rast cien evidovalo všetkých 12 odborov, a to od 2,5 % v odbore bývanie s energiami po 9,8 % v odbore vzdelávanie.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v septembri medzimesačne vzrástli v priemere o 0,2 %. Inflácia zrýchlila svoj rast aj v medziročnom porovnaní, dosiahla úroveň 4,3 %, čo bola rovnako ako v júni druhá najvyššia hodnota v tomto roku. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Najvyššie medziročné tempo rastu cien, 4,4 %, zaznamenali štatistici v júli.
Rast cien evidovalo všetkých 12 odborov, a to od 2,5 % v odbore bývanie s energiami po 9,8 % v odbore vzdelávanie. Najdynamickejší rast cien nad 6 % nastal vo vzdelávaní, ako aj reštauráciách s hotelmi, najmä pod vplyvom rastu cien stravovacích služieb a tiež v odbore rozličné tovary a služby, kde výraznejšie rástli ceny finančných služieb a poistenia.
Výraznejšie medziročné zdraženie o 4,2 % evidovali štatistici aj v odbore doprava, čo ovplyvnil najmä nárast cien pohonných látok. Tie predošlých sedem mesiacov pomáhali tlmiť infláciu, v septembri však prispeli k jej rastu. Ceny rástli nad 5 % aj v odbore rekreácia a kultúra, a to za rekreačné služby a kultúru, ako aj za tlačoviny a kancelárske potreby.
Potraviny s nealko nápojmi, ako druhá najvýznamnejšia zložka výdavkov domácností, evidovali medziročne vyššie ceny o 3,6 %, čo bola nižšia hodnota ako v predchádzajúcich mesiacoch. Vyššie ceny ako pred rokom evidovalo sedem z deviatich potravinových zložiek.
Najdynamickejšie zdraženie nad 9 % bolo pri mlieku so syrmi a vajcami, a rast cien o 1,6 % zaznamenal tiež chlieb s obilninami. Rast cien olejov s tukmi sa dostal v septembri pod úroveň 3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcich mesiacoch tohto roka sa pohyboval medzi 11 % až 23 %. Medziročne lacnejšia bola zelenina a ryby.
Rast cien nealko nápojov naďalej naberal na dynamike a v septembri prekročil hranicu 20 %, dosiahol tak historicky najvyššie mesačné tempo rastu. V úhrne za deväť mesiacov roku 2025 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 4,1 %.
Medzimesačne v porovnaní s augustom rástli ceny v ôsmich z celkovo 12 odborov, a to v rozmedzí od 0,1 % za bývanie s energiami do 3,7 % za vzdelávanie. Ceny medzimesačne klesli v troch odboroch - potraviny s nealko nápojmi, doprava a tiež rekreácia a kultúra. Na augustovej úrovni zostali ceny alkoholických nápojov a tabaku.
Najväčší vplyv na vývoj medzimesačnej inflácie malo zdraženie v odbore reštaurácie a hotely o 0,9 %, bola to tretia najvyššia hodnota v tomto roku. Nový školský rok priniesol zdraženie stravovacích služieb, priplatili si najmä stravníci v jedálňach s rastom o 2,3 %.
Súčasne medzimesačne rástli aj ceny v odbore vzdelávanie, o 3,7 %, čo je najvyššia hodnota za posledných 12 mesiacoch. Tradične sa zvyšovanie cien v tomto odbore spája so začiatkom školského roka. Zvyšovanie cien bolo najvýraznejšie na stredoškolskom stupni vzdelávania (+8,6 %), dotklo sa však aj materských a základných škôl, či jazykových škôl a kurzov.
Infláciu medzimesačne ovplyvnilo aj zdražovanie v odbore rozličné tovary a služby, v priemere o 0,7 %, drahšie boli najmä finančné služby bánk o 3,8 %.
Rast cien evidovalo všetkých 12 odborov, a to od 2,5 % v odbore bývanie s energiami po 9,8 % v odbore vzdelávanie. Najdynamickejší rast cien nad 6 % nastal vo vzdelávaní, ako aj reštauráciách s hotelmi, najmä pod vplyvom rastu cien stravovacích služieb a tiež v odbore rozličné tovary a služby, kde výraznejšie rástli ceny finančných služieb a poistenia.
Výraznejšie medziročné zdraženie o 4,2 % evidovali štatistici aj v odbore doprava, čo ovplyvnil najmä nárast cien pohonných látok. Tie predošlých sedem mesiacov pomáhali tlmiť infláciu, v septembri však prispeli k jej rastu. Ceny rástli nad 5 % aj v odbore rekreácia a kultúra, a to za rekreačné služby a kultúru, ako aj za tlačoviny a kancelárske potreby.
Potraviny s nealko nápojmi, ako druhá najvýznamnejšia zložka výdavkov domácností, evidovali medziročne vyššie ceny o 3,6 %, čo bola nižšia hodnota ako v predchádzajúcich mesiacoch. Vyššie ceny ako pred rokom evidovalo sedem z deviatich potravinových zložiek.
Najdynamickejšie zdraženie nad 9 % bolo pri mlieku so syrmi a vajcami, a rast cien o 1,6 % zaznamenal tiež chlieb s obilninami. Rast cien olejov s tukmi sa dostal v septembri pod úroveň 3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcich mesiacoch tohto roka sa pohyboval medzi 11 % až 23 %. Medziročne lacnejšia bola zelenina a ryby.
Rast cien nealko nápojov naďalej naberal na dynamike a v septembri prekročil hranicu 20 %, dosiahol tak historicky najvyššie mesačné tempo rastu. V úhrne za deväť mesiacov roku 2025 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 4,1 %.
Medzimesačne v porovnaní s augustom rástli ceny v ôsmich z celkovo 12 odborov, a to v rozmedzí od 0,1 % za bývanie s energiami do 3,7 % za vzdelávanie. Ceny medzimesačne klesli v troch odboroch - potraviny s nealko nápojmi, doprava a tiež rekreácia a kultúra. Na augustovej úrovni zostali ceny alkoholických nápojov a tabaku.
Najväčší vplyv na vývoj medzimesačnej inflácie malo zdraženie v odbore reštaurácie a hotely o 0,9 %, bola to tretia najvyššia hodnota v tomto roku. Nový školský rok priniesol zdraženie stravovacích služieb, priplatili si najmä stravníci v jedálňach s rastom o 2,3 %.
Súčasne medzimesačne rástli aj ceny v odbore vzdelávanie, o 3,7 %, čo je najvyššia hodnota za posledných 12 mesiacoch. Tradične sa zvyšovanie cien v tomto odbore spája so začiatkom školského roka. Zvyšovanie cien bolo najvýraznejšie na stredoškolskom stupni vzdelávania (+8,6 %), dotklo sa však aj materských a základných škôl, či jazykových škôl a kurzov.
Infláciu medzimesačne ovplyvnilo aj zdražovanie v odbore rozličné tovary a služby, v priemere o 0,7 %, drahšie boli najmä finančné služby bánk o 3,8 %.