Inflácia v Slovinsku sa zmiernila, no stále je na dvojcifernej úrovni

Ľubľana 6. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Slovinsku zmiernili začiatkom roka tempo rastu, aj naďalej sa však držia na dvojcifernej úrovni. Na tej ich udržujú najmä ceny potravín. Uviedol to v pondelok slovinský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Medziročná miera inflácie v Slovinsku dosiahla v januári 10 %, uviedol štatistický úrad. V porovnaní s decembrom sa tak zmiernila o 0,3 percentuálneho bodu. Stále je však na dvojcifernej úrovni, už ôsmy mesiac po sebe. Najvyššiu infláciu v tomto roku zaznamenalo Slovinsko v júli a auguste, a to na úrovni 11 %. Bola to najvyššia miera inflácie od apríla 1996.



V januári sa pod rast spotrebiteľských cien najviac podpísali ceny potravín a nealkoholických nápojov. Tie vzrástli o 19,3 %. O 12,3 % vzrástli ceny vybavenia do domácnosti a o 11,1 % ceny utilít.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v januári zvýšili o 0,2 %. To je rovnaké tempo rastu ako v decembri.