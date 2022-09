Inflácia v Španielsku bola v auguste vyššia, než uvádzal odhad

Madrid 13. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku zmiernili minulý mesiac tempo rastu, spomalenie inflácie však bolo slabšie, než ukazoval predbežný odhad. Uviedol to v utorok španielsky štatistický úrad INE, ktorý zverejnil revidované údaje. Informoval o tom server RTTNews.



Medziročná miera inflácie dosiahla podľa spresnených údajov INE v auguste 10,5 %. V júli sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 10,8 %, čo predstavovalo najvyššiu mieru inflácie od septembra 1984.



Augustový rast spotrebiteľských cien bol však vyšší, než stanovil predbežný odhad z 30. augusta. Ten uvádzal medziročnú mieru inflácie na úrovni 10,4 %.



Navyše, jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a čerstvých potravín, dosiahla takmer 30-ročné maximum. Po júlovej úrovni 6,1 % zaznamenala v auguste 6,4 %, čo predstavuje najvyššiu jadrovú infláciu v Španielsku od januára 1993.



Pod spomalenie celkovej inflácie sa do veľkej miery podpísali ceny palív, ktoré tempo rastu zmiernili. S nimi sa zmiernil aj rast nákladov na dopravu. Zatiaľ čo v júli tieto náklady vzrástli medziročne o 16,2 %, v auguste sa zvýšili o 11,5 %. Na druhej strane, ceny potravín a nealkoholických nápojov rast mierne zrýchlili, a to z 13,5 % v júli na 13,8 % v auguste.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Španielsku vrátili k rastu, pričom jeho tempo bolo výraznejšie, než ukazoval predbežný odhad. Spotrebiteľské ceny sa v auguste oproti júlu zvýšili o 0,3 %, zatiaľ čo v júli v porovnaní s júnom o 0,3 % klesli.