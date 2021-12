Inflácia v Španielsku dosiahla v decembri takmer 30-ročné maximum

Madrid 30. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku vzrástli v poslednom mesiaci roka o takmer 7 %, čo predstavuje najvýraznejšiu infláciu za takmer 30 rokov. Poukázal na to vo štvrtok zverejnený rýchly odhad španielskeho štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny sa v Španielsku zvýšili v decembri medziročne o 6,7 % po 5,5-percentnom raste v novembri. Decembrová miera inflácie je najvyššia od marca 1992, pod čo sa najviac podpísal rast cien energií, potravín a nealkoholických nápojov.



Inflácia zároveň vysoko prekonala očakávania analytikov. Tí počítali so zrýchlením miery inflácie v porovnaní s vývojom v novembri iba na 5,7 %.



Zrýchlenie zaznamenala aj jadrová inflácia, ktorá je očistená o nestabilné ceny potravín a energií. V decembri dosiahla 2,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci 1,7 %.



Aj v medzimesačnom porovnaní zaznamenali spotrebiteľské ceny v Španielsku prudké zrýchlenie rastu. V novembri rast dosiahol 0,3 %, v decembri predstavoval 1,3 %. To je najvyššia medzimesačná inflácia od apríla 2012.