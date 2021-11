Inflácia v Španielsku dosiahla v novembri najvyššiu úroveň za 29 rokov

Madrid 29. novembra (TASR) - Medziročná miera inflácie v Španielsku sa v novembri zrýchlila a dosiahla najvyššiu úroveň za 29 rokov. Prispelo k tomu najmä zdraženie potravín a palív. Ukázali to predbežné údaje štatistického úradu INE, ktoré sa zhodujú s predpoveďami analytikov.



Podľa rýchleho odhadu sa index spotrebiteľských cien vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri 2021 pravdepodobne zvýšil na 5,6 % z 5,4 % v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia miera inflácie od od septembra 1992, čo je v súlade s očakávaniami trhu.



Motorom rastu inflácie bolo najmä zdraženie pohonných látok, mazív a potravín.



Ročná miera tzv. jadrovej inflácie, ktorá nezahŕňa nestále položky, ako sú potraviny a energie, v novembri pravdepodobne vzrástla na 1,7 % z októbrových 1,4 % a je najvyššia od júla 2013.



V medzimesačnom porovnaní stúpli spotrebiteľské ceny v Španielsku v novembri o 0,4 %, čo je výrazné spomalenie z nadol revidovaného nárastu o 1,8 % v predchádzajúcom mesiaci.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) v Španielsku sa v novembri tiež zvýšil medziročne o 5,6 % po náraste o 5,4 % v októbri.



Európska centrálna banka verí, že inflácia v eurozóne vyvrcholí koncom tohto roka a v budúcom roku by sa mala postupne spomaliť, pretože problémy s dodávkami a energetická kríza sa zmiernia, uviedla členka predstavenstva Isabel Schnabelová.