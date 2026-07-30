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Inflácia v Španielsku dosiahla viac než 2-ročné maximum
Medziročná miera inflácie dosiahla v Španielsku v júli 3,5 % oproti 3,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Madrid 30. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku zrýchlili tento mesiac tempo rastu na najvyššiu úroveň za viac než dva roky. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje španielskeho štatistického úradu INE. Úrad zároveň informoval o vývoji ekonomiky za 2. štvrťrok a uviedol, že španielske hospodárstvo sa vyvíjalo lepšie, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Španielsku v júli 3,5 % oproti 3,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. To znamená najvyššiu infláciu od mája 2024, pod čo sa podpísala opätovná eskalácia napätia na Blízkom východe a rast cien energií. Inflácia bola zároveň vyššia, než očakávali analytici. Tí počítali so zotrvaním miery inflácie na júnovej úrovni.
Zrýchlenie zaznamenala aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. V júni dosiahla 2,9 %, tento mesiac 3 %. Vrátila sa tak na májovú hodnotu, ktorá predstavovala najvyššiu úroveň za takmer dva roky.
INE okrem toho zverejnil predbežné údaje o vývoji španielskej ekonomiky za 2. štvrťrok. Tie ukázali, že ekonomika zrýchlila tempo rastu a prekonala očakávania.
Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,7 % po 0,6-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka. Analytici očakávali, že tempo rastu zotrvá na úrovni z 1. štvrťroka.
V medziročnom porovnaní zaznamenala španielska ekonomika v 2. kvartáli rast o 2,7 %, čo znamená rovnaké tempo rastu už štvrtý štvrťrok po sebe. Aj v tomto prípade sú údaje lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali so spomalením rastu na 2,5 %.
Španielska ekonomika, ktorá vlani vzrástla o 2,8 %, patrí k najrýchlejšie rastúcim v Európe. Do veľkej miery za to vďačí rastúcemu počtu turistov. Podľa ostatných údajov za máj navštívilo Španielsko v danom mesiaci približne 10,3 milióna zahraničných turistov. To znamená medziročný rast o 9,5 % a rekordný počet zahraničných návštevníkov v krajine v máji.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Španielsku v júli 3,5 % oproti 3,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. To znamená najvyššiu infláciu od mája 2024, pod čo sa podpísala opätovná eskalácia napätia na Blízkom východe a rast cien energií. Inflácia bola zároveň vyššia, než očakávali analytici. Tí počítali so zotrvaním miery inflácie na júnovej úrovni.
Zrýchlenie zaznamenala aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. V júni dosiahla 2,9 %, tento mesiac 3 %. Vrátila sa tak na májovú hodnotu, ktorá predstavovala najvyššiu úroveň za takmer dva roky.
INE okrem toho zverejnil predbežné údaje o vývoji španielskej ekonomiky za 2. štvrťrok. Tie ukázali, že ekonomika zrýchlila tempo rastu a prekonala očakávania.
Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,7 % po 0,6-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka. Analytici očakávali, že tempo rastu zotrvá na úrovni z 1. štvrťroka.
V medziročnom porovnaní zaznamenala španielska ekonomika v 2. kvartáli rast o 2,7 %, čo znamená rovnaké tempo rastu už štvrtý štvrťrok po sebe. Aj v tomto prípade sú údaje lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali so spomalením rastu na 2,5 %.
Španielska ekonomika, ktorá vlani vzrástla o 2,8 %, patrí k najrýchlejšie rastúcim v Európe. Do veľkej miery za to vďačí rastúcemu počtu turistov. Podľa ostatných údajov za máj navštívilo Španielsko v danom mesiaci približne 10,3 milióna zahraničných turistov. To znamená medziročný rast o 9,5 % a rekordný počet zahraničných návštevníkov v krajine v máji.