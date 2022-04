Inflácia v Španielsku klesla, jadrová však dosiahla 26-ročné maximum

Madrid 28. apríla (TASR) - Zmiernenie rastu cien energií prispelo tento mesiac k spomaleniu rastu spotrebiteľských cien v Španielsku, jadrová inflácia však zrýchlila na najvyššiu úroveň za vyše 26 rokov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje španielskeho štatistického úradu.



Štatistici uviedli, že medziročná miera inflácie dosiahla v apríli 8,4 % po 9,8-percentnej úrovni v marci, čo bola najvyššia inflácia od roku 1985. Aprílové údaje sú lepšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov, ktorí počítali so zmiernením rastu spotrebiteľských cien na 9 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru tradingeconomics.



Pod slabší než očakávaný rast spotrebiteľských cien sa podpísalo najmä zmiernenie rastu cien energií. Ani to však nezníži obavy centrálnych bánk z ďalšieho zrýchľovania miery inflácie.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a čerstvých potravín, sa totiž v apríli výrazne zrýchlila. Dosiahla 4,4 % oproti marcovej úrovni 3,4 %, čo je najvyššia úroveň od decembra 1995. To vyvoláva obavy z možného trvalejšieho rastu životných nákladov.