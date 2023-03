Inflácia v Španielsku rástla vo februári miernejšie, než sa čakalo

Madrid 14. marca (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku rástli vo februári o niečo miernejšie, než naznačoval predbežný odhad, napriek tomu bola inflácia najvyššia za tri mesiace. Ešte horšie sa vyvíjala jadrová inflácia, ktorá dosiahla 36-ročné maximum. Uviedol to v utorok španielsky štatistický úrad, ktorý zverejnil spresnený odhad. Informovali o tom servery RTTNews a tradingeconomics.



Podľa revidovaných údajov štatistikov dosiahla medziročná miera inflácie v Španielsku minulý mesiac 6 %, zatiaľ čo predbežný odhad uvádzal 6,1 %. Stále to však znamená najvyšší rast spotrebiteľských cien od novembra, v ktorom inflácia dosiahla 6,8 %. Inflácia v Španielsku je tak už takmer dva roky výrazne nad inflačným cieľom Európskej centrálnej banky, ktorý je stanovený na 2 %.



Najvyššiu mieru inflácie zaznamenalo Španielsko vlani v júli, keď dosiahla 10,8 %. Bol to najvýraznejší rast spotrebiteľských cien od septembra 1984.



Vývoj spotrebiteľských cien vo februári najviac ovplyvnili ceny potravín a nealkoholických nápojov. Tie sa medziročne zvýšili o 16,6 % po 15,4-percentnom raste v januári. Rast sa zrýchlil aj pri cenách v hoteloch a reštauráciách, konkrétne zo 7,8 % v januári na 7,9 %.



Oproti predbežným odhadom z konca februára sa zmiernila aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny čerstvých potravín a energií. Tá vo februári zrýchlila na 7,6 % zo 7,5 % za január, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na rast jadrových spotrebiteľských cien o 7,7 %. Napriek tomu aj upravený údaj predstavuje najvyššiu mieru jadrovej inflácie od konca roka 1986.