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Inflácia v Španielsku sa v auguste zrýchlila na 3,5-ročné maximum
Inflácia zároveň prekonala očakávania trhov.
Autor TASR
Madrid 28. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku zrýchlili v auguste tempo rastu na najvyššiu úroveň za 3,5 roka. Inflácia zároveň prekonala očakávania trhov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili predbežné údaje španielskeho štatistického úradu (INE).
Medziročná miera inflácie dosiahla v Španielsku tento mesiac 4,3 %, čo predstavuje najvýraznejší rast spotrebiteľských cien v krajine od februára 2023. V porovnaní s vývojom v júli sa tak zrýchlila o 0,7 percentuálneho bodu. Bola vyššia aj oproti očakávaniam ekonómov, ktorí počítali s jej zrýchlením na 4,2 %.
Za zrýchlením inflácie sú najmä ceny energií, ktorých vývoj je dôsledkom útoku USA a Izraela na Irán z konca februára a postupnej eskalácie konfliktu na Blízkom východe. „Infláciu ovplyvnil najmä súčasný rast cien palív a mazív pre motorové vozidlá, ktoré v auguste minulého roka vykázali pokles,“ uviedol INE. Okrem toho sa pod vývoj inflácie podpísal aj fakt, že ceny potravín a nealkoholických nápojov klesli v auguste tohto roka miernejším tempom než v rovnakom mesiaci 2025.
Inflácia v Španielsku je tak momentálne viac než dvojnásobne vyššia, než predstavuje strednodobý inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB). Ten je stanovený na 2 %. Španielska centrálna banka zverejnila v júni odhad vývoja inflácie v krajine na tento rok. Podľa nej by mala dosiahnuť 3,6 %.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Španielsku tento mesiac 4,3 %, čo predstavuje najvýraznejší rast spotrebiteľských cien v krajine od februára 2023. V porovnaní s vývojom v júli sa tak zrýchlila o 0,7 percentuálneho bodu. Bola vyššia aj oproti očakávaniam ekonómov, ktorí počítali s jej zrýchlením na 4,2 %.
Za zrýchlením inflácie sú najmä ceny energií, ktorých vývoj je dôsledkom útoku USA a Izraela na Irán z konca februára a postupnej eskalácie konfliktu na Blízkom východe. „Infláciu ovplyvnil najmä súčasný rast cien palív a mazív pre motorové vozidlá, ktoré v auguste minulého roka vykázali pokles,“ uviedol INE. Okrem toho sa pod vývoj inflácie podpísal aj fakt, že ceny potravín a nealkoholických nápojov klesli v auguste tohto roka miernejším tempom než v rovnakom mesiaci 2025.
Inflácia v Španielsku je tak momentálne viac než dvojnásobne vyššia, než predstavuje strednodobý inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB). Ten je stanovený na 2 %. Španielska centrálna banka zverejnila v júni odhad vývoja inflácie v krajine na tento rok. Podľa nej by mala dosiahnuť 3,6 %.